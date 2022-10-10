В офисе Зеленского сообщили, что договорились о проведении заседания G7 11 октября
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«Договорились о завтрашнем заседании G7 с жёстким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях», — написал Ермак в Telegram.
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины.
Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.