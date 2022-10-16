«Цели ударов достигнуты»: Минобороны РФ заявило о поражении объектов военного управления и системы энергетики Украины

Российские военные поразили все выбранные в качестве цели объекты военного управления и системы энергетики Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали об отражении атак со стороны ВСУ на ряде направлений специальной военной операции. В частности, на Криворожском направлении в районе Херсонской области ВС РФ удержали занимаемые позиции, уничтожив более 250 украинских военных.

ВС РФ в ходе спецоперации нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Об этом в ходе брифинга 16 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.

10 октября в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на попытки Киева совершать теракты будет жёстким. Комментируя удары по критическим объектам Украины, президент России заявил, что это ответ на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе подрыв Крымского моста, совершённый 8 октября.

Тем временем в Минобороны РФ также рассказали об отражении атак ВСУ на ряде направлений специальной военной операции. В частности, на Купянском направлении сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

Российской артиллерией уничтожены до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции

В Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777 и наведённая ВСУ переправа через реку Оскол, предназначенная для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах ряда населённых пунктов ЛНР и ДНР.

Кроме того, штурмовой отряд ВСУ уничтожен огнём российской артиллерии в районе Торского лесничества. По данным Минобороны РФ, уничтожены более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.

На Запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Нескучное (ДНР). Уточняется, что уничтожены более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевые машины пехоты.

Помимо этого, противник в течение суток силами до трёх батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах нескольких населённых пунктов Херсонской области. Речь идёт о Криворожском направлении.

«В ходе ожесточённых боёв подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

В дополнение к этому на Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника в направлении населённых пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Также по теме Удары по объектам инфраструктуры: на Украине заявили о новых обстрелах в Киевской области В офисе президента Украины утром 13 октября заявили о новых обстрелах объектов инфраструктуры в Киевской области. Спикер Госдумы РФ...

Российские войска при поддержке артиллерии отбили все атаки противника. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

Ударами российских беспилотников уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36).

На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили три пункта управления, расположенных на территории ДНР и Харьковской области. Уничтожены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141 районе.

Кроме того, поражено пять складов боеприпасов в Херсонской области, ДНР, а также на территории судоремонтного завода в городе Запорожье.

Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников и перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.