Удары по объектам инфраструктуры: на Украине заявили о новых обстрелах в Киевской области

В офисе президента Украины утром 13 октября заявили о новых обстрелах объектов инфраструктуры в Киевской области. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин тем временем высказался об идущих с 10 октября российских обстрелах инфраструктуры Украины и подчеркнул, что в случае продолжения Киевом террористической деятельности ответ Москвы будет ещё более жёстким.

Украинские власти сообщили о новых ударах по объектам инфраструктуры в Киевской области. В частности, информацию об этом опубликовал замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры», — написал он утром 13 октября.

По словам Тимошенко, специальные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, что с 10 октября российские вооружённые силы наносят удары по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны ранее сообщали о поражении всех выбранных целей. Владимир Путин заявил, что массированный удар стал ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе подрыв Крымского моста, совершённый 8 октября.

Как подчеркнул тогда глава государства, в случае продолжения попыток провести теракты на российской территории «ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз».

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Об этом также высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. 13 октября он заявил, что в случае продолжения терактов со стороны Украины ответ России будет ещё более жёстким.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а оказавшие сопротивление — уничтожены.

Обстановка в Донбассе и на освобождённых территориях

Российские военные эвакуируют людей из подконтрольных им районов Артёмовска, Соледара и ещё ряда освобождённых сел, рассказал заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители городов Артёмовск, Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильём с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Гарбара, людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск (Луганская Народная Республика), после чего в течение нескольких дней переправляют в Донецкую Народную Республику.

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Гарбар также уточнил, что подлежащие эвакуации люди жили без света и воды, а также испытывали проблемы с продуктами. По его словам, вывоз проводился ночью.

«Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооружённые силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению», — сказал он.

По данным штаба территориальной обороны ДНР за утро 13 октября, украинские войска за истекшие сутки обстреливали территорию республики из РСЗО «Град», артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномётов калибра 122 мм, а также с применением крупнокалиберного и стрелкового оружия.

В результате этого погибли два человека, ещё четыре получили ранения.

В Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщили об обстреле из РСЗО HIMARS. В результате погиб один человек, разрушено два дома, ещё пять повреждено.

Между тем группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила населённые пункты Опытное и Иванград.

В Херсонской области тем временем заявили, что украинская сторона стала меньше обстреливать регион. Соответствующую запись опубликовал в Telegram замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живёт своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», — написал он.