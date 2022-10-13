В ДНР заявили об освобождении Опытного и Иванграда на Артёмовском направлении

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении населённых пунктов Опытное и Иванград на Артёмовском направлении.

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях.