Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском и Марьинском направлениях
Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.
«Что касается Угледарского направления, очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», ребята действительно продвигаются в непростых условиях», — рассказал Пушилин.
Кроме того, по словам Пушилина, на Угледарском направлении задействована шахтёрская дивизия.
«Касаемо Марьинского направления — мы видим определённое продвижение», — добавил он.
Пушилин также рассказал о продолжении освобождения Артёмовска.
Ранее Пушилин рассказал, что противник в Артёмовске «уже просто отступает» без возможности удержания занимаемых ранее позиций.
Взятие под контроль этого города создаёт удобную ситуацию для освобождения других населённых пунктов, пояснил он.