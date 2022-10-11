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Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском и Марьинском направлениях

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Что касается Угледарского направления, очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», ребята действительно продвигаются в непростых условиях», — рассказал Пушилин.

Кроме того, по словам Пушилина, на Угледарском направлении задействована шахтёрская дивизия.

«Касаемо Марьинского направления — мы видим определённое продвижение», — добавил он.

Пушилин также рассказал о продолжении освобождения Артёмовска.

Ранее Пушилин рассказал, что противник в Артёмовске «уже просто отступает» без возможности удержания занимаемых ранее позиций.

Взятие под контроль этого города создаёт удобную ситуацию для освобождения других населённых пунктов, пояснил он.

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