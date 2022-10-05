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Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил об отступлении Вооружённых сил Украины в Артёмовске (ДНР).
Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске
  • РИА Новости

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артёмовске уже просто отступает», — приводит его слова РИА Новости.

Пушилин уточнил, что ВСУ отступают без возможности удержания занимаемых ими ранее позиций.

Также он сообщил, что взятие под контроль этого города создаёт удобную ситуацию для освобождения других населённых пунктов. 

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские войска отступают под Артёмовском в ДНР.

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