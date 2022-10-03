Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ отступают под Артёмовском
- AP
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Тем временем под Артёмовском ВСУ отступают», — цитирует его ТАСС.
По его словам, вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия у украинских войск резервов.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.
25 сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».