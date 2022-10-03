Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ отступают под Артёмовском

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские войска отступают под Артёмовском в ДНР.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Тем временем под Артёмовском ВСУ отступают», — цитирует его ТАСС.

По его словам, вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия у украинских войск резервов.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».