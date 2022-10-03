Народная милиция ЛНР: союзные силы достигли успехов в районе Артёмовска и Соледара в ДНР

Союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.

«У нас линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населённых пунктов — Артёмовска и Соледара», — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».