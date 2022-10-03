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Народная милиция ЛНР: союзные силы достигли успехов в районе Артёмовска и Соледара в ДНР

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Союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике.
Народная милиция ЛНР: союзные силы достигли успехов в районе Артёмовска и Соледара в ДНР
  • РИА Новости

«У нас линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населённых пунктов — Артёмовска и Соледара», — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».

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