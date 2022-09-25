Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артёмовском направлении

Союзные силы продвигаются на Артёмовском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он назвал ситуацию стабильной, по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».

«На Артёмовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — приводит РИА Новости заявление Пушилина.

Ранее глава ДНР сообщил, что попытка прорыва Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении была пресечена союзными силами.