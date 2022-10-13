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В СБУ сообщили, что «Правый сектор» участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области

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Члены организации «Правый сектор»* причастны к похищению главы администрации посёлка Кирилловка в Запорожской области Екатерины Уманец.
В СБУ сообщили, что «Правый сектор» участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области
  • AP

Об этом сообщил участник организации, агент СБУ Павел Кишинец.

«Мне позвонили, когда её похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у неё были завязаны, и с ней общались», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удары по нескольким пунктам управления Вооружённых сил Украины.

Также стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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