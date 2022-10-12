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ВС России нанесли удары по нескольким пунктам управления ВСУ

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Вооружённые силы России нанесли удары по нескольким пунктам управления Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены пункты управления украинских войск в районах населённых пунктов Великая Костромка (Днепропетровская область), Константиновка (ДНР) и Лежино (Запорожская область).

Также ВС России уничтожили штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»** в Запорожье.

Кроме того, были уничтожены два пункта временной дислокации иностранных наёмников.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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