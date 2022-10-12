Минобороны: ВС России уничтожили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» в Запорожье
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что российские солдаты уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наёмников.
Ранее Конашенков сообщил, что отражена попытка атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.