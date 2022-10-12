Минобороны сообщило об отражённой попытке атаки ВСУ на Запорожском направлении
- РИА Новости
«На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — заявил Конашенков.
По словам Конашенкова, уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.