Минобороны сообщило об отражённой попытке атаки ВСУ на Запорожском направлении

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что отражена попытка атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.