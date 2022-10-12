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Минобороны сообщило об отражённой попытке атаки ВСУ на Запорожском направлении

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что отражена попытка атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.
Минобороны сообщило об отражённой попытке атаки ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«На Запорожском направлении в районе населённого пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — заявил Конашенков. 

По словам Конашенкова, уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.

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