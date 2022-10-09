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Рогов сообщил о большом количестве наёмников ВСУ на линии фронта в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наёмников», — отметил собеседник агентства.

По словам Рогова, в рядах ВСУ числятся наёмники из более чем 30 стран.

Рогов выразил уверенность, что украинские власти стягивают наёмников в регион с целью осуществления террора над местными жителями.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.

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