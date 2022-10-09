Рогов сообщил о большом количестве наёмников ВСУ на линии фронта в Запорожской области
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наёмников», — отметил собеседник агентства.
По словам Рогова, в рядах ВСУ числятся наёмники из более чем 30 стран.
Рогов выразил уверенность, что украинские власти стягивают наёмников в регион с целью осуществления террора над местными жителями.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.