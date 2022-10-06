Стремоусов: ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонское направление
- AP
«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них», — цитирует его ТАСС.
Стремоусов отметил, что натиск ВСУ удаётся сдерживать.
5 октября Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.
Жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали.
Стремоусов также сообщал, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.