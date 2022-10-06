Стремоусов: ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонское направление

Украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов отметил, что натиск ВСУ удаётся сдерживать.

5 октября Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.

Жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали.

Стремоусов также сообщал, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.