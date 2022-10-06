Узнать больше

Стремоусов: ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонское направление

Короткая ссылка
Украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов: ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонское направление
  • AP

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов отметил, что натиск ВСУ удаётся сдерживать.

5 октября Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.

Жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали.

Стремоусов также сообщал, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить