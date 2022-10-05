военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стремоусов заявил об остановке продвижения украинской армии на Херсонском направлении

Короткая ссылка
Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.
Стремоусов заявил об остановке продвижения украинской армии на Херсонском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС. 

Как сказал Стремоусов, основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах не было регулярных войск России.

«Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — добавил замглавы военно-гражданской администрации региона.

Ранее Стремоусов в эфире Первого канала сообщил, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить