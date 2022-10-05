Стремоусов заявил об остановке продвижения украинской армии на Херсонском направлении

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сказал Стремоусов, основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах не было регулярных войск России.

«Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — добавил замглавы военно-гражданской администрации региона.

Ранее Стремоусов в эфире Первого канала сообщил, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.