Стремоусов заявил об остановке продвижения украинской армии на Херсонском направлении
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
Как сказал Стремоусов, основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах не было регулярных войск России.
«Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли», — добавил замглавы военно-гражданской администрации региона.
Ранее Стремоусов в эфире Первого канала сообщил, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.