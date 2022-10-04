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Стремоусов сообщил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала сообщил, что на Херсонском направлении украинские военные проявляют активность, однако российские силы остановили их продвижение.
Стремоусов сообщил о пресечении продвижения ВСУ на Херсонском направлении
  • AP

«Нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически всё НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Силы Министерства обороны России, Росгвардии и ВКС остановили продвижение украинских военных, а ВСУ несут значительные потери, рассказал он.

«Все те населённые пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наёмниками остаются на поле боя на подступах к Херсонской области», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

Также потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных.

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