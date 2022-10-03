Минобороны России: ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек

Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных, включая до 100 человек — за последние сутки.