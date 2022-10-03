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Минобороны России: ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек

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Минобороны России сообщило, что ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных, включая до 100 человек — за последние сутки.

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