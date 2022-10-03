Минобороны России: ВСУ на направлении Золотая Балка, Александровка потеряли 130 человек
«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.
Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных, включая до 100 человек — за последние сутки.