военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за трое суток превысили 900 военных

Короткая ссылка
Потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных, включая до 100 человек — за последние сутки.
Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за трое суток превысили 900 военных
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, на этом направлении в районе Славянска было нанесено огневое поражение резервам украинских войск. Кроме того, были поражены подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили, что за сутки было уничтожено до 100 украинских военных, шесть единиц бронетехники и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить