Потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении в ДНР за трое суток превысили 900 военных, включая до 100 человек — за последние сутки.

Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, на этом направлении в районе Славянска было нанесено огневое поражение резервам украинских войск. Кроме того, были поражены подразделения 66-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили, что за сутки было уничтожено до 100 украинских военных, шесть единиц бронетехники и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.