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Стремоусов заявил об эвакуации жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне»

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире канала «Россия 24» заявил об эвакуации жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне» в регионе.
Стремоусов заявил об эвакуации жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне»
  • РИА Новости

По его словам, все жители, которые хотели эвакуироваться, вышли из этих населённых пунктов, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что власти Херсонской области «сделали всё, чтобы над людьми не издевались». 

Ранее Стремоусов заявил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.

По его словам, основные части российских войск стоят на своих позициях, а в якобы освобождённых украинской армией населённых пунктах не было регулярных войск России.

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