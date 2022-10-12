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В Москве арестован подозреваемый в подготовке теракта с применением ПЗРК мужчина

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Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу гражданина Украины Якушина В.П., который подозревается по ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой»)», — сообщили там.

12 октября стало известно о предотвращении ФСБ трёх терактов в России.

Так, силовики пресекли подготовку теракта украинскими спецслужбами на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, а также задержали в Московской области агента СБУ, который готовил теракты с применением ПЗРК «Игла».

Также в Свердловской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила. Задержан мужчина, который переехал с Украины в Россию в 2014 году.

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