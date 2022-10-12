ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле и задержала выходца с Украины

В Свердловской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила. Задержан мужчина, который переехал с Украины в Россию в 2014 году.

«В результате проведённой спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Задержанный арестован.

Следственным подразделением УФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

У него дома и на работе обнаружены и изъяты вещества, которые он планировал «использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства».

12 октября также стало известно о предотвращении ФСБ ещё двух терактов в России.

Так, силовики пресекли подготовку теракта украинскими спецслужбами на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, а также задержали в Московской области агента СБУ, который готовил теракты с применением ПЗРК «Игла».