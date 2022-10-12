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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на логистическом терминале в Брянске

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ФСБ пресекла подготовку теракта украинскими спецслужбами на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, сообщает ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявили о задержании гражданина Украины, прибывшего из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России по заданию Службы безопасности Украины.

Взрывное устройство, а также средства связи для контакта с сотрудниками украинской спецслужбы были изъяты, заявили в ФСБ.

Уточняется, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении.

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