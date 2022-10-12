ФСБ: за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане России, Украины и Армении
- РИА Новости
Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что расследование инцидента продолжается.
Все организаторы и соучастники теракта будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.
8 октября в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.