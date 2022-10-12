ФСБ: за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане России, Украины и Армении

В рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

Все организаторы и соучастники теракта будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.

8 октября в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.