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ФСБ: за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане России, Украины и Армении

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В рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержаны пять россиян, трое граждан Украины и Армении.
ФСБ: за соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане России, Украины и Армении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

Все организаторы и соучастники теракта будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.

8 октября в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.

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