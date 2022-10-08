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В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

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RT
На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля
  • RT
  • © Скриншот видео Ruptly

«На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.

Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.

Уточнялось, что судоходные арки повреждений не получили.

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