В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.

Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.

Уточнялось, что судоходные арки повреждений не получили.