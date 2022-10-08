В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля
- RT
- © Скриншот видео Ruptly
«На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля», — говорится в заявлении.
Уточняется, что после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.
Также в комитете добавили, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста.
Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.
Уточнялось, что судоходные арки повреждений не получили.