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В МО России сообщили об уничтожении свыше 250 военных ВСУ на Криворожском направлении

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска за сутки ликвидировали свыше 250 украинских военных на Криворожском направлении.
В МО России сообщили об уничтожении свыше 250 военных ВСУ на Криворожском направлении
  • РИА Новости

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе населённых пунктов Кошара и Пятихатки в Херсонской области.

«Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — рассказали в российском Минобороны.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

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