В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска за сутки ликвидировали свыше 250 украинских военных на Криворожском направлении.

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе населённых пунктов Кошара и Пятихатки в Херсонской области.

«Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — рассказали в российском Минобороны.

Также в Минобороны России сообщили, что российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.