В МО России сообщили об уничтожении свыше 250 военных ВСУ на Криворожском направлении
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе населённых пунктов Кошара и Пятихатки в Херсонской области.
«Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — рассказали в российском Минобороны.
Также в Минобороны России сообщили, что российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.