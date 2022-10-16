Минобороны: пресечена попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

Российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 2-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.