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Минобороны: пресечена попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

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Российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.
Минобороны: пресечена попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 2-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.

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