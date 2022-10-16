МО России: российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что российские войска сорвали попытку наступления украинских военных на Купянском направлении, ликвидировано до 50 военнослужащих ВСУ.

В частности, речь идёт о попытке наступления в районе населённого пункта Берестовое в Харьковской области.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулемётами», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.