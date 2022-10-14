«Будет расти конкуренция»: как страны Европы намереваются создать единую систему ПВО

13 октября по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. В рамках инициированного Берлином оборонного проекта планируется объединить различные системы ПВО этих стран, чтобы повысить защиту пространства стран НАТО и Финляндии от воздушных и ракетных угроз. Однако, по мнению экспертов, на данном этапе у ФРГ и её союзников по проекту нет необходимых средств, чтобы воплотить этот план.

13 октября по инициативе Германии 14 стран — членов Североатлантического альянса и Финляндия подписали протокол о намерении по созданию европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield. Информация была размещена на сайте НАТО.

«Новые средства, имеющие полную оперативную совместимость и органично интегрированные в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, существенно повысят нашу способность защищать альянс от всех воздушных и ракетных угроз», — сказал заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, выступая перед министрами обороны НАТО.

По его словам, эта инициатива особенно важна сейчас, когда Россия наносит якобы неизбирательные ракетные удары по Украине.

Декларацию подписали 14 членов НАТО: Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния, Великобритания, а также Финляндия, которая пока не является членом альянса.

Немецкие СМИ отмечают, что документ был подписан в кулуарах встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пояснила необходимость такой инициативы «пробелами» в снабжении ПВО стран альянса.

«В общей сложности 15 государств сплотились, чтобы при координации Германии организовать совместное снабжение европейской противовоздушной обороны. Это то, в чём у нас есть пробелы», — приводят её слова немецкие СМИ.

По словам Ламбрехт, преимуществами такой системы будут оперативная совместимость, удобное ценообразование на оборудование для ПВО и возможность для стран-участниц помогать друг другу в вопросах технического обеспечения.

«Это беспроигрышная ситуация для всех участвующих стран», — считает министр обороны ФРГ.

Единая система

Напомним, ранее инициативу по созданию единой с европейскими соседями системы ПВО анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выступая в конце августа с речью в Карловом университете в Праге, он заявил, что совместная система была бы менее затратной и более эффективной, чем единичные шаги в этом вопросе на национальном уровне.

«У нас в Европе серьёзный объём невыполненных задач по части противовоздушной обороны, (обороны. — RT) против воздушных и космических угроз», — сказал он.

Как отметил Шольц, в ближайшие годы «Германия будет существенно инвестировать в свою противовоздушную оборону, все эти средства будут иметь возможность развёртывания в рамках НАТО». Кроме того, разработки в этой сфере будут вестись таким образом, чтобы участие в них могли принимать соседи Германии по ЕС, добавил немецкий канцлер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

«Если система противовоздушной обороны в Европе будет разрабатываться совместными усилиями, она не только получится более эффективной и рентабельной, но и повысит безопасность Европы в целом, а также станет прекрасным примером укрепления европейской опоры НАТО», — подчеркнул Шольц.

Стоит отметить, что у Североатлантического альянса уже есть объединённая система ПВО под названием IAMD — Integrated Air and Missile Defence (Объединённая противовоздушная и противоракетная оборона).

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«Объединённая противовоздушная и противоракетная оборона НАТО — это фундаментальная непрерывная миссия, нацеленная на обеспечение сохранности и защиты территорий, населения и сил стран альянса от любой воздушной и ракетной угрозы или атаки как в мирное время, так и в периоды кризисов и конфликтов», — говорится в разделе по IAMD на официальном сайте альянса.

На том же сайте утверждается, что IAMD способна отразить весь спектр потенциальных угроз, от тактических до стратегических, с любого направления: воздуха, суши или моря. Эта система находится в ведении главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе.

Военные эксперты, опрошенные RT, считают, что европейские страны, подписавшие декларацию, хотят создать дополнительную систему ПВО, которая была бы альтернативой IAMD, для укрепления своей военной автономии.

«Эта проблема далеко не новая. Периодически она материализуется в виде предложений то о создании единой европейской армии, то о создании своей собственной единой системы ПВО», — сказал в комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко.

В свою очередь, военный эксперт подполковник в отставке Юрий Кнутов считает, что для создания новой единой системы ПВО Германии и её союзникам придётся преодолеть некоторые трудности.

«Сложности возникнут на этапе создания командного пункта, который будет управлять этой системой, потому что нужно будет создать новую единую систему автоматизации. Возможно, европейцы воспользуются американским опытом и просто купят у них такие комплексы, которые применяются в системе NORAD, покрывающей воздушное пространство США и Канады. Но если европейцы решат создать такую систему самостоятельно, то этот процесс может занять до пяти лет», — сказал эксперт в комментарии RT.

Германия, очевидно, выступила зачинщиком этой концепции, чтобы перехватить инициативу и потенциальных покупателей своего вооружения у США, добавил Кнутов.

«США доминируют в Североатлантическом альянсе, но Германия не хочет, чтобы для этого решения свою продукцию, комплексы ПВО и систему управления поставляли американцы, поскольку это приведёт к тому, что европейцы не смогут контролировать её полностью», — пояснил собеседник RT.

Скорее всего, основу новой системы ПВО составят именно немецкие комплексы IRIS-T, считает эксперт.

«Возможно, эта инициатива затевается для того, чтобы Германия продала другим странам свои комплексы ПВО. Сейчас среди европейцев будет расти конкуренция, но соглашения могут быть достигнуты, когда они все будут участвовать в производстве даже немецких комплексов. То есть будут распределены заказы, которые снимут напряжение, и прибыль будут получать все страны, которые в этом участвуют», — полагает Кнутов.

Нехватка ПВО

Стоит отметить, что декларация о намерении по созданию европейской ПВО была подписана на фоне сообщений о том, что страны блока испытывают дефицит со средствами противовоздушной обороны из-за регулярного уничтожения российскими войсками оружия и техники, поставляемых НАТО на Украину.

Так, газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что у государств — членов Североатлантического альянса нет достаточного количества систем ПВО для обеспечения потребностей киевского режима.

Система ПВО NASAMS финской армии

Legion-Media

© Hannu Mononen

«Страны уже что-то предоставили, но существует дефицит производственных мощностей», — признал источник Financial Times.

Собеседник издания добавил, что «некоторые члены НАТО сами сталкиваются с многолетними задержками по части собственных платформ противовоздушной обороны».

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Напомним, что ранее Германия передала Украине первую из четырёх обещанных систем ПВО IRIS-T. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что американские власти рассчитывают в ближайшее время передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Однако, как считает Александр Хроленко, проблема в создании единой европейской ПВО будет заключаться не столько в нехватке самих комплексов противовоздушной обороны, сколько в их технических характеристиках.

«Если у этих стран по отдельности нет систем ПВО, которые могут перехватывать баллистические или крылатые ракеты, как они могут, собравшись вместе, создать нечто более эффективное, чем по отдельности? Сейчас в контексте Украины постоянно говорят о западных комплексах ПВО и ПРО средней дальности: Patriot, NASAMS, IRIS-T. Но они неэффективны в борьбе с российскими крылатыми ракетами», — рассказал эксперт.

«Если верить словам Зеленского, комплексы NASAMS, которые в США используют для охраны Белого дома, уже на Украине. Если это так, то почему они не смогли защитить цели, поражённые российскими ракетами?» — подчеркнул эксперт.

Теперь же Германия и другие страны, подписавшие декларацию о создании European Sky Shield, хотят создать на основе этих комплексов, не прошедших проверку в реальных боевых действиях, единую систему ПВО, добавил Хроленко.

«Если в масштабах одной страны система ПВО была никакая, то при объединении нескольких стран в единую систему она всё равно останется никакой. Это панические попытки европейцев собрать что-то, что якобы может их защитить. Миф о могуществе западного оружия рушится, а взамен приходит понимание того, что нужно что-то делать и объединяться. Однако пока что всё это существует только на уровне протоколов», — заключил эксперт.