Минобороны Бельгии: 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО

По инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», — написала она в Twitter.

По словам Дедондер, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.