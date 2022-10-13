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Минобороны Бельгии: 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО

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По инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны.
Минобороны Бельгии: 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», — написала она в Twitter.

По словам Дедондер, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.

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