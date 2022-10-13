Минобороны Бельгии: 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО
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Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», — написала она в Twitter.
По словам Дедондер, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с осуждением ударов по Киеву и украинским регионам, а также пообещала вскоре передать Киеву первую из четырёх систем ПВО IRIS-T.