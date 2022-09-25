Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона зенитные ракетные комплексы NASAMS.

«Я хочу поблагодарить президента (США Джо. — RT) Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Зеленский добавил, что США ежемесячно выделяют Украине $1,5 млрд на покрытие расходов бюджета.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS прибудут на Украину в течение двух месяцев.