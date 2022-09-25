военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS от США

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS от США
  • Gettyimages.ru

«Я хочу поблагодарить президента (США Джо. — RT) Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Зеленский добавил, что США ежемесячно выделяют Украине $1,5 млрд на покрытие расходов бюджета.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS прибудут на Украину в течение двух месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить