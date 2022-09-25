Зеленский заявил, что Украина получила системы NASAMS от США
- Gettyimages.ru
«Я хочу поблагодарить президента (США Джо. — RT) Байдена за положительное решение, которое уже было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS», — заявил он в интервью телеканалу CBS.
Зеленский добавил, что США ежемесячно выделяют Украине $1,5 млрд на покрытие расходов бюджета.
Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS прибудут на Украину в течение двух месяцев.