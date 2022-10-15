В ожидании эффекта: как США продолжают поставлять на Украину оружие и военную технику

Новый пакет американской военной помощи Украине включает в себя поставки крупнокалиберных артиллерийских снарядов, противотанковых систем, боеприпасов к РСЗО HIMARS, противорадиолокационных ракет HARM и другого вооружения, сообщили в Пентагоне. Выделение новой партии поставок киевскому режиму на сумму $725 млн одобрил президент США Джо Байден. Эксперты отмечают, что Вашингтон продолжает следовать курсом на максимально возможное затягивание украинского конфликта. Однако аналитики сомневаются, что такая политика способна кардинально повлиять на ход российской спецоперации.

Пентагон обнародовал перечень вооружения и техники, которые вошли в новый пакет американской военной помощи для Украины, на сумму $725 млн. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства США.

«Данное решение знаменует собой 23-е выделение администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Соединённые Штаты предоставляют Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнёрами для обеспечения Украине необходимой поддержки», — заявили в Пентагоне.

В новый пакет поставок вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных управляемых снарядов калибра 155 мм, 5 тыс. снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тыс. единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 внедорожников Humvee, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Как уточнили в Пентагоне, оружие и военную технику киевскому режиму передают и союзники США по НАТО. Так, Германия уже поставила на Украину первую из четырёх обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T и пообещала направить ракетные системы MARS и гаубицы, а Испания планирует передать Киеву четыре комплекса ПВО HAWK.

В американском военном ведомстве уточнили, что Вашингтон с января 2021 года суммарно выделил Киеву более $18,2 млрд на оказание помощи в области безопасности (около $17,6 млрд из них — с начала спецоперации 24 февраля).

Содействие эскалации

Российские представители неоднократно предупреждали Соединённые Штаты, что дальнейшее насыщение киевского режима вооружением не влияет на цели спецоперации и только затягивает конфликт. Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе отмечал, что намерение американцев продолжить поставки Украине оружия, в том числе новейших образцов военной продукции, подтверждает закрепление Вашингтона в статусе участника конфликта.

«Подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, — это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО. Тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов», — подчеркнул Антонов.

В то же время в США звучит критика в адрес администрации президента Байдена, которая продолжает последовательно выделять киевскому режиму беспрецедентные средства. Так, журнал Newsweek ранее опубликовал статью бывшего аналитика разведывательного управления Минобороны США Ребеки Коффлер, в которой она заявила об ошибочности выбранного Вашингтоном курса, сравнив его с фиаско в Афганистане.

Коффлер выразила уверенность, что «американские миллиарды» не остановят российскую спецоперацию, и указала, что, «как и Афганистан, Украина не является зрелым кандидатом на создание джефферсоновского правительства в западном стиле».

«Более того, никто в администрации Байдена пока не пояснил нам, что именно они понимают под победой. Как и в Афганистане, целевые ориентиры неясны и продолжают меняться», — отмечала Коффлер.

Белый дом

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Схожие настроения отражает и недавний опрос общественного мнения. В конце сентября аналитический центр «Институт ответственного государственного управления Куинси» опубликовал результаты исследования, согласно которым 57% американцев выступают за то, чтобы США искали дипломатический путь для разрешения ситуации на Украине, даже если Киеву при этом придётся пойти на уступки Москве.

Кроме того, 49% американцев полагают, что администрация Байдена и конгресс должны прикладывать больше усилий для завершения конфликта посредством переговоров. При этом 47% респондентов заявили, что продолжать оказание военной помощи киевскому режиму стоит, только если США параллельно будут работать над дипломатическим решением украинского вопроса.

При этом в институте Куинси констатируют, что чаяния американских граждан не разделяют в конгрессе.

«В Вашингтоне слова о том, что нам вообще следует разговаривать с Россией, могут быть сочтены чуть ли не радикальным высказыванием. На данный момент Вашингтон почти полностью сосредоточен исключительно на военной стратегии. Мы не ведём переговоров с Россией и, по всей видимости, не стремимся к урегулированию. Похоже, мы полностью сосредоточены на сражении на поле боя», — заявил в начале октября директор по вопросу защиты прав и интересов этой организации Маркус Стэнли.

«Задача измотать Россию»

Опрошенные RT аналитики при этом сходятся во мнении, что США планомерно продолжают накачивать Украину оружием лишь для того, чтобы не допустить стабилизации ситуации в стране.

«Пентагон раскрывает не всю информацию о том, какое оружие передаётся Украине. Есть поставки, о которых сначала официально не говорится, а становится известно уже по факту, когда американцам удаётся забросить часть этих вооружений на территорию Украины. Что касается в целом подхода США к оказанию военно-технической помощи Киеву, то Вашингтон однозначно стремится к эскалации конфликта, который бы способствовал «истощению» России», — рассказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Американские вооружения, предназначенные для поставки на Украину

AP

© U.S. Air Force

Он уверен, что американский истеблишмент твёрдо намерен нанести максимальный ущерб России как своему геополитическому противнику, потому будет придерживаться существующего курса, несмотря на определённый скепсис в обществе.

«США, безусловно, несут серьёзные расходы и издержки, что не нравится налогоплательщикам. Но в американских элитах сложился такой консенсус, что Россия — это геополитический противник Вашингтона наряду с Китаем. С этой точки зрения украинский кризис нужно использовать как элемент опосредованной войны. При этом в американских элитах есть разногласия относительно того, как именно следует сдерживать Россию, но нет принципиальных расхождений, что это нужно делать», — пояснил Ермаков.

При этом он констатировал, что США не демонстрируют какого-либо желания участвовать в переговорном треке по украинскому вопросу.

«Что касается дальнейшего развития ситуации, к сожалению, мы видим, что киевский режим полностью зависим даже не от Запада, а от Вашингтона. Пока США будут наращивать эти поставки, поддерживать и давить на Киев, конфликт будет продолжаться, и всё решится именно на поле боя, а не путём диалога», — рассуждает Ермаков.

Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров также считает, что пакеты военной помощи Пентагона призваны затянуть активную фазу конфликта, который складывается не в пользу Украины и её западных кураторов.

«У них стоит задача измотать Россию, истощить её запасы вооружения и боевой техники, но американцы плохо знают российский менталитет — это невозможно», — уверен эксперт.

В то же время, по его мнению, опросы общественного мнения и высказывания некоторых журналистов и представителей экспертного сообщества демонстрируют, что в США наблюдается переоценка роли страны в текущей ситуации.

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«Это уже прозвучало и по линии истеблишмента в том числе. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил неожиданно для всех, что американцы выступают за проведение переговоров. Но здесь есть своя подоплёка: этот посыл поступил сразу после теракта на Крымском мосту, и в США однозначно поняли, что дальше будет всё сложнее. Потому что одно дело — справедливая, по их мнению, борьба Украины против «агрессора», а другое — когда в ход идут террористические методы», — пояснил Винокуров.

В то же время он усомнился, что американская военно-техническая помощь способна повлиять на ход спецоперации.

«Никакая помощь Киеву не даст ожидаемого эффекта, потому что Украина не способна противостоять настоящим боевым действиям, которые по существу, как ранее говорил президент России, ещё не начинались. Когда будет завершено поступление мобилизационных резервов в распоряжение частей РФ, дислоцированных в новых российских регионах, наступит определённый перелом в динамике боевых действий», — заключил политолог.