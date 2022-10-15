Узнать больше

Лукашенко: в последнее время наши отношения с президентом Путиным только укрепились

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC рассказал, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным в последнее время только укрепляются.
Лукашенко: в последнее время наши отношения с президентом Путиным только укрепились
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что отношения лидеров «не всегда были безоблачными», но спорили они, как самые близкие друзья.

Президент Белоруссии подчеркнул, что такого уровня взаимоотношений, как между лидерами двух государств, «нет ни у кого».

10 октября лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить