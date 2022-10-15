Лукашенко: в последнее время наши отношения с президентом Путиным только укрепились

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC рассказал, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным в последнее время только укрепляются.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что отношения лидеров «не всегда были безоблачными», но спорили они, как самые близкие друзья.

Президент Белоруссии подчеркнул, что такого уровня взаимоотношений, как между лидерами двух государств, «нет ни у кого».

10 октября лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.