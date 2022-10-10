БЕЛТА: Лукашенко и Путин договорились о развёртывании совместной группировки войск

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что данные меры приняты из-за «обострения на западных границах Союзного государства».

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — заявил президент Белоруссии.

Он уточнил, что процесс формирования группировки уже идёт.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка войск Белоруссии и России готова к выполнению задач по защите Союзного государства.