В Минске заявили о готовности группировки войск России и Белоруссии к развёртыванию

Региональная группировка войск Белоруссии и России готова к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы. Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства», — приводит его слова БЕЛТА.

Хренин рассказал, что органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ обстановки на границах республики.

Как ранее подчеркнул белорусский президент Александр Лукашенко, у Минска нет планов нападать на Украину.