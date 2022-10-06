В Минске заявили о готовности группировки войск России и Белоруссии к развёртыванию
- РИА Новости
«Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы. Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства», — приводит его слова БЕЛТА.
Хренин рассказал, что органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ обстановки на границах республики.
Как ранее подчеркнул белорусский президент Александр Лукашенко, у Минска нет планов нападать на Украину.