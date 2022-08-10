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В Белоруссии готовы сотрудничать с НАТО, но с учётом стратегических отношений с Россией

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Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с НАТО в отдельных сферах, но с учётом стратегических отношений с Россией.
В Белоруссии готовы сотрудничать с НАТО, но с учётом стратегических отношений с Россией
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

Он отметил, что, «находясь в эпицентре событий в Европе... конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО».

«Но давайте исходить из того, что Российская Федерация — наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу», — сказал Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

По его словам, речь идёт о сотрудничестве в сфере миротворчества, лингвистической подготовки, культуры.

Ранее стало известно, что Белоруссия с 9 по 25 августа проведёт учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой в республике и в районе полигона Ашулук.

Целью учений обозначено повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Также сообщалось, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане.

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