Коллективные силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане

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Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане, которые состоятся в 2022 году. Об этом заявили в Объединённом штабе ОДКБ.
Коллективные силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Будут проведены учения «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и командно-штабное учение «Взаимодействие-2022». Отмечается, что в предварительных переговорах приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также группа офицеров ОДКБ.

«Все три учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (коллективных сил. — RT) ОДКБ, планируется провести в единой оперативной обстановке на территории Республики Казахстан на полигоне Матыбулак», — заявили в штабе.

В учении впервые поучаствует новое подразделение коллективных сил — совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. 

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась подвёл итоги деятельности организации, а также оценил потенциальные возможности её расширения.

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