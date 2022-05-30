Генсек ОДКБ Зась оценил перспективы расширения организации

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась подвёл итоги деятельности организации, а также оценил потенциальные возможности её расширения.
Генсек ОДКБ Зась оценил перспективы расширения организации
  • © Пресс-служба ОДКБ

«За годы своего существования Организация Договора о коллективной безопасности трансформировалась во влиятельную многофункциональную структуру. Сегодня она эффективно осуществляет свою деятельность по трём приоритетным направлениям: координация внешней политики, военное сотрудничество и противодействие вызовам и угрозам», — рассказал Зась в разговоре с «Парламентской газетой».

По его словам, для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в ОДКБ постоянно совершенствуется антитеррористическая составляющая системы коллективной безопасности, развиваются механизмы противодействия незаконному обороту наркотиков и миграции, защиты информационного пространства, взаимодействия в охране государственных границ и оказания гуманитарной помощи населению при чрезвычайных ситуациях.

Отвечая на вопрос о возможном расширении организации, он отметил, что её правовая база предусматривает процедуру присоединения новых государств.

«В настоящее время мы не ведём ни с кем таких переговоров. При этом мы организовали работу внутри организации и алгоритм сотрудничества с внешними партнёрами так, что уверенно контролируем обстановку в зоне своей ответственности», — подчеркнул генсек ОДКБ.

Ранее Станислав Зась заявил, что возможное вхождение Финляндии и Швеции в НАТО создаёт предпосылки для роста напряжённости и милитаризации в регионе.

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