Генсек ОДКБ назвал расширение НАТО предпосылкой к росту напряжённости
- AP
«Ситуация очень серьёзная, мир штормит… Конечно, мы воспринимаем это расширение (НАТО. — RT) как предпосылку для нарастания напряжённости, дальнейшей милитаризации региона», — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Зась отметил, что принятие в НАТО новых членов не служит укреплению безопасности, в том числе и стран — членов альянса.
«У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации», — сказал генсек ОДКБ.
Ранее Зась заявил, что наращивание сил НАТО на западных границах зоны ответственности ОДКБ создаёт угрозы для Белоруссии и России, а также влияет на обеспечение безопасности всей организации.