Генсек ОДКБ назвал расширение НАТО предпосылкой к росту напряжённости

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Возможное вхождение Финляндии и Швеции в НАТО создаёт предпосылки для роста напряжённости и милитаризации в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
Генсек ОДКБ назвал расширение НАТО предпосылкой к росту напряжённости
  • AP

«Ситуация очень серьёзная, мир штормит… Конечно, мы воспринимаем это расширение (НАТО. — RT) как предпосылку для нарастания напряжённости, дальнейшей милитаризации региона», — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Зась отметил, что принятие в НАТО новых членов не служит укреплению безопасности, в том числе и стран — членов альянса.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации», — сказал генсек ОДКБ.

Ранее Зась заявил, что наращивание сил НАТО на западных границах зоны ответственности ОДКБ создаёт угрозы для Белоруссии и России, а также влияет на обеспечение безопасности всей организации.

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