Генсек ОДКБ Зась заявил о возникающих угрозах в связи с наращиванием сил НАТО
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Об этом он сказал в ходе конференции в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».
«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях», — приводит слова Зася ТАСС.
Генсек ОДКБ заявил, что НАТО повышает военную активность и осуществляет милитаризацию целого региона.
Он отметил, что это не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но также и негативно влияет на обеспечение безопасности всей ОДКБ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ.