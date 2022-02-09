Генсек ОДКБ Зась заявил о возникающих угрозах в связи с наращиванием сил НАТО

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что наращивание сил НАТО на западных границах зоны ответственности ОДКБ создаёт угрозы для Белоруссии и России, а также влияет на обеспечение безопасности всей организации.
Генсек ОДКБ Зась заявил о возникающих угрозах в связи с наращиванием сил НАТО
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Об этом он сказал в ходе конференции в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях», — приводит слова Зася ТАСС.

Генсек ОДКБ заявил, что НАТО повышает военную активность и осуществляет милитаризацию целого региона. 

Он отметил, что это не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но также и негативно влияет на обеспечение безопасности всей ОДКБ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ.

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