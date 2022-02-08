Захарова высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ.
Захарова высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ
  • Gettyimages.ru

Глава МИД России отметила, что Североатлантический альянс является военной организацией, в основе которой — «военная стратегия».

«Договор о коллективной безопасности предполагает коллективную оборону. Для НАТО границ нет, они не очертили зону своего влияния исключительно собственными границами», — пояснила Захарова.

В частности, заявила она, суть этого можно оценить по действия НАТО в Ливии.

«Ливия ни на кого не нападала, Ливия жила своей собственной жизнью. Это потом, когда силы НАТО... вопреки резолюции Совбеза ООН... совершили свою акцию, агрессию в отношении суверенного государства, — после этого ситуация в Ливии начала угрожать всему миру», — отметила дипломат.

Захарова подчёркивает, что ОДКБ имеет чёткий устав, чёткое распределение обязанностей и функционала и никому в организации не приходило мысли осуществлять какие-либо операции за пределами государств — членов договора.

«НАТО где только не существует, где только они не видят свою роль», — добавила она.

Также представитель МИД добавила, что в НАТО нет коллективных мыслей, а лишь доминирование одного государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить