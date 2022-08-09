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Белоруссия проведёт военные учения в районе российского полигона Ашулук

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Белоруссия с 9 по 25 августа проведёт учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой в республике и в районе полигона Ашулук. Об этом сообщило Минобороны республики.
Белоруссия проведёт военные учения в районе российского полигона Ашулук
  • РИА Новости

«Мероприятие боевой подготовки пройдёт в два этапа: с 9 по 11 августа — в районах проведения учения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук», — говорится в сообщении.

Целью учений обозначено повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Ранее сообщалось, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане.

30 июня в Киргизии прошли вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022».

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