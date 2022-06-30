Миротворческие силы ОДКБ готовятся к совместному учению в Киргизии
- РИА Новости
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Участниками встречи стали представители заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ, Секретариата ОДКБ и группа офицеров, возглавляемая заместителем начальника Объединённого штаба ОДКБ Эмильбеком Тукаевым.
Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе уточнены составы миротворческих контингентов. Также выполнена рекогносцировка района проведения учения — территория учебного центра «Эдельвейс».
Учение проводится на завершающем этапе совместных учений войск ОДКБ. К манёврам привлечены миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Планируется пригласить представителей Международного комитета Красного Креста.
Ранее сообщалось, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане.