Миротворческие силы ОДКБ готовятся к совместному учению в Киргизии

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В Киргизии прошли вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022».
Миротворческие силы ОДКБ готовятся к совместному учению в Киргизии
  • РИА Новости
  • © Игорь Егоров

Участниками встречи стали представители заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ, Секретариата ОДКБ и группа офицеров, возглавляемая заместителем начальника Объединённого штаба ОДКБ Эмильбеком Тукаевым.

Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе уточнены составы миротворческих контингентов. Также выполнена рекогносцировка района проведения учения — территория учебного центра «Эдельвейс».

Учение проводится на завершающем этапе совместных учений войск ОДКБ. К манёврам привлечены миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Планируется пригласить представителей Международного комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ начали подготовку к трём совместным учениям в Казахстане.

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