военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов нападать на Украину

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов нападать на Украину. Об этом информирует БЕЛТА.
Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов нападать на Украину
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее», — сказал он в ходе поездки в Брестскую область.

По его словам, у него нет желания, что Белоруссия воевала с Украиной. Он считает, что «надо утихомириться».

При этом Лукашенко считает, что на Украине с Россией «воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего».

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что помощь России в спецоперации на территории Украины — это превентивная реакция на угрозу военной агрессии в адрес Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить