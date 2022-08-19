Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов нападать на Украину

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов нападать на Украину. Об этом информирует БЕЛТА.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее», — сказал он в ходе поездки в Брестскую область.

По его словам, у него нет желания, что Белоруссия воевала с Украиной. Он считает, что «надо утихомириться».

При этом Лукашенко считает, что на Украине с Россией «воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего».

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что помощь России в спецоперации на территории Украины — это превентивная реакция на угрозу военной агрессии в адрес Минска.