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Глава Минобороны Белоруссии назвал помощь России в спецоперации реакцией на угрозу Минску

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Помощь России в спецоперации на территории Украины — это превентивная реакция на угрозу военной агрессии в адрес Минска, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
Глава Минобороны Белоруссии назвал помощь России в спецоперации реакцией на угрозу Минску
  • РИА Новости

«Выполнение союзнических обязательств Республикой Беларусь в отношении действий Российской Федерации на Украине можете считать превентивной реакцией на угрозу развязывания против нас военной агрессии», — цитирует его РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP ранее объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине.

Кроме того, Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

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