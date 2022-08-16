Глава Минобороны Белоруссии назвал помощь России в спецоперации реакцией на угрозу Минску
- РИА Новости
«Выполнение союзнических обязательств Республикой Беларусь в отношении действий Российской Федерации на Украине можете считать превентивной реакцией на угрозу развязывания против нас военной агрессии», — цитирует его РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP ранее объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине.
Кроме того, Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.