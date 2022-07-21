Лукашенко объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине.
Лукашенко объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Его слова приводит белорусское госагентство БЕЛТА.

Он отметил, что действительно поддерживает Россию, «и не только потому», что у Белоруссии союз с Россией.

«Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли бы против неё удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что президент России Владимир Путин «просто немножко опередил» Запад. Лукашенко отметил, что такова позиция России и Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить