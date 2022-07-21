Лукашенко объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP объяснил, почему поддерживает решение России о спецоперации на Украине.

Его слова приводит белорусское госагентство БЕЛТА.

Он отметил, что действительно поддерживает Россию, «и не только потому», что у Белоруссии союз с Россией.

«Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли бы против неё удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что президент России Владимир Путин «просто немножко опередил» Запад. Лукашенко отметил, что такова позиция России и Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.