Патрушев: НАТО рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий

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Восточная Европа воспринимается Североатлантическим альянсом как наиболее вероятный театр военных действий. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.
Патрушев: НАТО рассматривает Восточную Европу в качестве театра военных действий
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий», — приводит слова Патрушева РИА Новости.

Об этом свидетельствуют военные учения «Защитник Европы — 2022», проведённые в 19 европейских государствах, уточнил он.

Патрушев также назвал альянс внешнеполитическим инструментом одного государства.

«НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Делается это весьма агрессивно и усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — заключил он.

Ранее Патрушев выразил обеспокоенность, что военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии.

В мае замначальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин сообщил, что западные страны, которые существенно нарастили силы у границ России и Белоруссии и проводят масштабные учения, по сути, готовятся к военным действиям.

Также он заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.

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