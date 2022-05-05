В Генштабе Белоруссии рассказали о ситуации с концентрацией войск НАТО у границ страны

Белорусский Генштаб заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии, где размещено соответствующее видео телекомпании «ВоенТВ».

«По сути в непосредственной близости от Российской Федерации, нашего государства уже сегодня располагаются войска и силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения», — заявил замначальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслана Косыгина.

Ранее эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.