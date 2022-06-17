Патрушев: военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках встречи с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — цитирует его ТАСС.

По словам Патрушева, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась.

В настоящее время на западном фланге ОДКБ «наращивается военное присутствие, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса», рассказал он.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание сил НАТО на западных границах зоны ответственности ОДКБ создаёт угрозы для Белоруссии и России, а также влияет на обеспечение безопасности всей организации.