В Генштабе Белоруссии заявили о фактической подготовке Запада к военным действиям
- AP
Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
Он отметил, что на территории и в воздушном пространстве стран Центральной и Восточной Европы проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения «Защитник Европы — 2022».
«По сути, идёт подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.
Также он заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.