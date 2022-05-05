В Генштабе Белоруссии заявили о фактической подготовке Запада к военным действиям

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Замначальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что западные страны, которые существенно нарастили силы у границ России и Белоруссии и проводят масштабные учения, по сути, готовятся к военным действиям.
В Генштабе Белоруссии заявили о фактической подготовке Запада к военным действиям
  • AP

Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Он отметил, что на территории и в воздушном пространстве стран Центральной и Восточной Европы проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения «Защитник Европы — 2022».

«По сути, идёт подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.

Также он заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.

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